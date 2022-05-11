Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 134 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün bulunduğu ihbar edilen bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan işyerinde 134 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Tütüne el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.