Son dakika haber... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve ambalaj kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve ambalaj kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı sigara kağıdı basımı yapıldığı bilgisi üzerine Sanayi Mahallesi'ndeki fabrikaya operasyon düzenledi. Fabrikada yapılan aramada; 1 ton 352 kilo kaçak sigara kağıdı, 398 bin 740 adet basılı sigara kağıdı ile 619 kilo ambalaj kağıdı ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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