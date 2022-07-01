Son dakika haber: GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 64 bin boş makaron, 45 bin 200 dolu makaron ile bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Makaron ve sigaralara el koyan ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette sorgulanmaya başlandı.