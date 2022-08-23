Son dakika haber... Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

23.08.2022 13:08
Son dakika haber... Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gaziantep'in İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin B. yönetimindeki 27 AAF 033 plakalı Audi marka otomobil ile Muhammet Z. yönetimindeki 27 MB 2240 plakalı Hyundai marka kamyonet çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken diğer araçta bulunan şoför Muhammed Z. çarpışmanın etkisi ile araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil yardım hattına haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın feci şekilde çarpıştığı görülüyor. Otomobilde bulunan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken kamyonet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Audi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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