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Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

15.02.2022 13:59

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

Kentte, son zamanlarda meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Kazalardan birinde devrilen motosikletteki 2 kişinin yola savrulup yaralandığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kazaların görüntüleri, 'Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA
Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA
Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

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MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika
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