Son dakika haber! Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haber! Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası
19.11.2020 10:29
Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 551 kişiye para cezası uygulandı.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 551 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 551 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 17 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.
Son Dakika Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar 7,71 liradan işlem görüyor 7 aylık bebekleriyle birlikte kayalıklar altında kalan aile kurtarılamadı Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun