Son dakika haber... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1953 kişiye ceza

Son dakika haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1953 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetlenen 236 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:03 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1953 kişiye ceza - Son Dakika

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