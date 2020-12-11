Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 296 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 6, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 370 kişiye de idari para cezası kesti.

Ayrıca, denetlenen 272 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.