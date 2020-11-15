Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza

15.11.2020 13:29
Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza, System.String[]

Son dakika haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 701 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 701 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 701 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 23 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 445 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Formula 1 yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Kapalı Maraş'ı ziyaret edip piknik yapacaklar Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Girdikleri bahçeden toplamda 7 bin liralık 1000 adet avokado çalan şüpheliler yakalandı FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı
Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı         
13:11
Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak         
12:52
Kanada'da dört hemşireye 46 milyon liralık büyük ikramiye vurdu Kanada'da dört hemşireye 46 milyon liralık büyük ikramiye vurdu         
12:25
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı         
11:17
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik         
10:01
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 13:40:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei