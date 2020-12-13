Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 841 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 841 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 174 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 664 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 254 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.