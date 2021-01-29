Son dakika haber | - Gaziantep'te kumar operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

- Gaziantep'te kumar operasyonu: 24 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir adreste kumar oynatıldığını tespit eden polisler, adrese düzenledikleri baskında 24 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri kumara yönelik çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede kumar oynandığını tespit etti. Tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda işletmeye gizli kamera sistemi kurulduğu ve döner başlıklı kamera ile de gelen kişilerin gözetlendiği öğrenildi. İşletmenin kapısını koç başı ile kıran ekipler, kumar oynayan 11 şahıs ile kumar oynatan 6 şüpheli şahıs ve 7 kurpiyerlik yapan şüpheli kadın şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken suçta kullanılan ve suçtan elde edilen bir miktar para ile kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi. Ekipler konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.