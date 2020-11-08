Son dakika haber... Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın söndürüldü

08.11.2020 20:59
Son dakika haber... Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın söndürüldü, System.String[]

Son dakika haberleri: Gaziantep'te nişasta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te nişasta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Gaziantep, Organize, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın söndürüldü - Son Dakika


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