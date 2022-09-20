Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, OKULDAN KABLO HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, gece girdiği okul binasından kabloları çalan ve kimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanan C.A., tutuklandı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki okulun kabloları, geçen hafta çalındı. Okul idarecilerinin hırsızlığı fark etmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtları, incelemeye alındı. Görüntülerde, gece saatlerinde hırsızlık şüphelisinin okula girerek, kabloları çaldığı görüldü. Okul yöneticileri, hırsızlığı polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden, tırmanarak girdiği okuldaki kabloları çalanın C.A. olduğunu saptadı. C.A., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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