Gaziantep haber: Gaziantep'te örtü yangını - Son Dakika
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Gaziantep haber: Gaziantep'te örtü yangını

16.10.2022 16:20

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi kırsalında çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda yükselen dumanları fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.

Arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alan oluştu.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Yeşilova, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber: Gaziantep'te örtü yangını - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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