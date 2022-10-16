İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına bölgede devriye görevinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Bazı ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Yeşilova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: GAZİANTEP'TE ÖRTÜ YANGINI - Son Dakika

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