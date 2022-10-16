Son dakika haber: GAZİANTEP'TE ÖRTÜ YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber: GAZİANTEP'TE ÖRTÜ YANGINI

16.10.2022 17:16

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına bölgede devriye görevinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Bazı ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Yeşilova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GAZİANTEP'TE ÖRTÜ YANGINI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: GAZİANTEP'TE ÖRTÜ YANGINI - Son Dakika
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