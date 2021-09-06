Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü - Son Dakika

Gaziantep'te evlerinin bahçesinde bulunan su dolu bidona düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacaburç Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, dengesini kaybedip su dolu bidona düştü.

Baygın halde bulunan çocuk, yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.