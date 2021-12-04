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Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

04.12.2021 16:48
Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonucu terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonucu terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A. isimli örgüt mensubunu 02.12.2021 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık ifadesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü itiraf ettiği M.O. isimli şüpheli de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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