Son dakika haber! Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber! Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö,K. ve. H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:53

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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