Son dakika haber: Gaziantep'te polis çifte nikah töreninde sembolik kelepçe takıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlenen polis çifte, arkadaşları sembolik kelepçe taktı.
İlçede görev yapan polis memuru Hanse Turgut ve Mahmud Göltaş, Nizip Belediyesi Nikah Salonu'naki törenle evlendi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını Hanse Turgut'a veren nikah şahidi İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı, genç çifte mutluluk diledi.
Meslektaşları ise çifte sembolik kelepçe takarak, ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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