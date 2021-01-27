Son dakika haber: Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince POS tefeciliği yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bey Mahallesi'ndeki bir pasajın içinde bulunan kuyumcu işletmesine baskın düzenleyen ekipler, alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu 6 defter, 1 senet, çeşitli banka ve kişilere ait 55 kredi kartları, 2 kaşe, farklı kişilere ait 19 vekaletname, 5 cep telefonu ile 198 slip ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Son Dakika

Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni, iyi dileklerinizi iletti

Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi

TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi

Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm

İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi

2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı