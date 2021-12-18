Son dakika haber... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Gaziantep'te sahte alkolden zehirlenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye yatırılan ve durumu ağır olanlardan biri daha hayatını kaybetti. Nizip ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Mehmet K.'nin de hayatını kaybetmesiyle kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Sahte alkole bağlı zehirlenme olayı sonrası Nizip ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet K.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

İkinci tutuklama

Nizip ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınanlardan E.G.'nin tutuklanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte, sahte alkol nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin daha tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP