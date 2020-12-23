Son dakika haber! Gaziantep'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yılbaşı öncesi polis tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içkiden kaynaklı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Güneykent Mahallesi'nde 3 adreste sahte içki üretildiği ve istiflendiği belirlendi. Savcılık kararıyla adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 464 doldurulmuş içki şişesi, 180 litre etil alkol, 1585 adet şişe kapağı ile doluma hazır yüzlerce şişe ve içki etiketleri ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.