Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi

19.12.2020 08:27
Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi! Dağıtım, pazar günü başlayacak Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var         
08:09
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı         
07:27
Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi         
00:29
Meral Akşener'den Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir         
23:31
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf         
23:10
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 08:30:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei