Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi
19.12.2020 08:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi
Gaziantep, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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