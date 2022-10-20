Fırat Mahallesi'nde 17 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan Osman Polat (37), Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi 'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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