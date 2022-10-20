Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

20.10.2022 11:24

Son dakika haberi: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi'nde 17 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan Osman Polat (37), Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1'i kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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