GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü - Son Dakika

GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın, kent merkezinden dönerken mahalleye girişinde önünü kesen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan ve Aktoprak Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürülen Kaygın, ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kaygın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika

Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu