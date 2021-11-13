Gaziantep'te suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları, yönettikleri ve örgüte üye oldukları", "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla yakalanan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardın 17'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu iddia edilen, aralarında elebaşı ve sözde 2 yöneticinin de bulunduğu 23 şüpheli yakalanmıştı.