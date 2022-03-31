Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı

31.03.2022 10:22
Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. isimli şüpheli yakalandı. C.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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