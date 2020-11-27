Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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