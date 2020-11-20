Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü - Son Dakika

GAZİANTEP'te, arızalanınca sürücüsünün emniyet şeridine geçtiği mısır yüklü TIR'a, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada park halindeki TIR'ın sürücüsü Ali Kiraz (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönüne giden Ali Kiraz, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ı arıza yapınca emniyet şeridine geçti. Bu sırada Kiraz'ın bulunduğu TIR'a, arkadan gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ali Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna götürülen Ali Kiraz'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.