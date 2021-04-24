Son dakika haber... Gaziantep'te tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine gelen İslahiye Belediye barınağı ekipleri, yaralı hayvanı alarak tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hayvan hastanesine götürdü.

Yaralı köpeği yolun kenarına taşıyan ekipler, hayvana ekmek ve su vererek besledi.

İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan çoban köpeğine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır çarptı.

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