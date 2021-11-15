Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 8-14 Kasım tarihlerine operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ele geçirildi.
Haklarında yasal işlem başlatılan 367 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika