Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Şahinbey ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.