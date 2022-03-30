Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

30.03.2022 09:35
Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Şahinbey ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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