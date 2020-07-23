Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerdeki aramalarda, 80 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü