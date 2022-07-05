Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

05.07.2022 11:49
Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberler: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına alırken 115 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına alırken 115 gram metamfetamin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotimler narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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