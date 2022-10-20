GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 4 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak aradı. Durdurulan plakası açıklanmayan 2 otomobilde dedektör köpek 'Argos' ile yapılan aramada 6 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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