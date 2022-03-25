Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI

25.03.2022 16:23

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, 168 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 168 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet A.'nın, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 7 farklı mahallede operasyon düzenledi. 168 polisin katıldığı eş zamanlı operasyona, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, bazı adreslere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Vatan Mahallesi'nde baskın yapılan evde narkotik köpek 'Max', battaniye ve yorganlara tepki verdi. Ekipler de yaptıkları aramada battaniye ve yorganların arasında poşete konulmuş esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni Muhammet A.'nın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI
Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; SOSYAL MEDYA FENOMENİ DAHİL 19 GÖZALTI - Son Dakika
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