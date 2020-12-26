Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

26.12.2020 13:35
Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberi... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında E.K'yı durdurarak, üst araması gerçekleştirdi.

Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliyle görüşen polis ekipleri, şüphelinin uyuşturucuyu T.Ö'den aldığını tespit etti.

Ekipler, bilgi üzerine arama yaptığı T.Ö'nün ikametinde bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, tüfek ve 2 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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