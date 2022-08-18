Operasyonda 27 kişi yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 465 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, 3 uyuşturucu nitelikte hap, 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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