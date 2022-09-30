Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Belpınar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste; uyuşturucu ele geçiren ekipler S.Y., M.S. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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