Son dakika haber | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

30.09.2022 09:46

Son dakika haber: GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Belpınar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste; uyuşturucu ele geçiren ekipler S.Y., M.S. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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