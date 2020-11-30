Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 6 tabanca, 3 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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