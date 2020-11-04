Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 132 gram uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 187 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.