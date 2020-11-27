Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda 628 gram uyuşturucu, 104 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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