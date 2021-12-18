Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, bazı adreslere baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır halde bin 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.