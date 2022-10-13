İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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