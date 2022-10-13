Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

13.10.2022 13:38
Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 16 gram eroin, 42 gram esrar, 36 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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