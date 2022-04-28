Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

28.04.2022 16:00
Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Operasyon sonrası 75 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 600 gram metamfetamin, 700 gram esrar, 450 litre kaçak içki, 36 kök kenevir, 30 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 24 adet mühimmat, 216 adet sahte TL ve bin 680 TL uyuşturucudan elde edildiği para ele geçirildi.

Operasyon sonrası 75 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

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Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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