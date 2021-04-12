Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 haftada 34 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, narkotik ekiplerince, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 11,5 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin, 119 uyuşturucu hap ve 6 hassan terazi, 2 tüfek, 4 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 78 şüpheliden 34'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.