Son dakika haber: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

25.04.2022 15:43
Son dakika haber: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda örgütünün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticileriyle irtibat kurdukları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda aralarında tasfiye edilmiş askeri okul öğrencisinin de olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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