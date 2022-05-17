Son dakika haber | Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

17.05.2022 12:08
Son dakika haber | Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Son dakika haber: Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanan 3 sanık tahliye edildi.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanan 3 sanık tahliye edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tutuklanmalarına karar verilen 3 sanık hakkında avukatları itirazda bulundu.

Bir üst mahkeme sıfatıyla kararı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliyesine karar verdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tahliyeye itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesine üzerine 4 sanık yeniden tutuklanmıştı. 27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y'nın tutuklanmasına hükmetmişti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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