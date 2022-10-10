Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak - Son Dakika
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Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak

10.10.2022 14:05
Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Projesi kapsamında desteklenen "Suyun İzinden" projesiyle öğrencilere su bilinci kazandırılacak.

Gaziantep'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Projesi kapsamında desteklenen "Suyun İzinden" projesiyle öğrencilere su bilinci kazandırılacak.

Proje kapsamında kentteki dezavantajlı bölgelerde eğitim gören akademik başarısı yüksek 30 ortaokulu öğrencisine suyun yaşam için önemi, su döngüsü, kalitesi, kirliliği, kullanımı, kültürü yakın çevredeki ve küresel boyuttaki kaynakların tanıtılması, suyun sürdürebilirliği, yönetimi ve korunması anlatılacak.

Koordinatörün yanı sıra 4 uzman, 10 eğitmen, 4 rehber, sağlık personeli ve görsel tasarımcı uzamı eşliğindeki projede 24 etkinlik gerçekleştirilecek. Öğrenciler, gözlem, deney ve gezilerle su konusunda bilinçlenecek.

Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Keşif Kampüsü'ndeki tanıtımında, geleceğin mimarları gençlerin yönelik çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise kentin eğitim noktasında önemli gelişme sağladığını söyledi.

Suyu bilim, öğrenci ve öğretmenlerle buluşturduklarını ifade eden Tepe, "TÜBİTAK projelerinde Gaziantep, her zaman Türkiye'de ilk 5 sıralamasında yer almaktadır. AR-GE'deki başarılarımız inşallah devam edecektir. İki geleceğimiz var, bunlardan biri su ve diğeri ise gençlerimizdir. Su geleceğini, geleceğimiz olan çocukların eliyle kurtaracağız." dedi.

Tepe, projeyi kapalı salonda tutmayacaklarını, çocuklarla geleceğe aktaracaklarını dile getirdi.

Projedeki çocukların kendi okullarında suyla ilgili farkındalığı arkadaşlarına aktaracağını anlatan Tepe, "Çok daha güzel yarınlara bizleri kavuşturacak. Bu konuda en büyük desteğimiz öğretmenlerimiz, Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimizdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak - Son Dakika

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