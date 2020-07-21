Son dakika haber... Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemi - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemi

Son dakika haberi... Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemiGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Akıllı Şehirler' projesi kapsamında parklarda yapay zeka alt yapısı kullanılarak geliştirilen kameralar ile güvenlik önemleri alınmaya başlandı.

Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Akıllı Şehirler' projesi kapsamında parklarda yapay zeka alt yapısı kullanılarak geliştirilen kameralar ile güvenlik önemleri alınmaya başlandı.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yerli ve milli 'Güvenli Park' projesi kapsamında parka giren çıkan herkesin yüz tarama sistemi yardımı ile görüntüleri veri tabanına kaydedilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Güvenli Park' projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın sunumunun ardından bir canlandırma gerçekleştirildi. Canlandırmanın ardından katılımcılar projenin yönetildiği koordinasyon merkezini ziyaret etti.

PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR DAHA GÜVENDE OLACAK

Proje kapsamında yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık ve acil sağlık gibi durumlarda parklarda bulunan acil durum butonlarına basılarak izleme merkezi ile sesli görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra sistem sayesinde bölge giriş/çıkış ihlali, davranış analizi, insan algılama, kişi sayma, kayıp nesne analizi, unutulan nesne analizi, kalabalık ve kargaşa analizi gibi birçok yapay zeka çözümlemesiyle oluşan alarmlar takip edilebilecek.

Tek bir merkez üzerinden gelişen olaylara, tıpkı bir güvenlik personeli gibi sesli ve canlı müdahale edilecek projede gerekli görülmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek.

KAYIP VAKA 20 SANİYE İÇİNDE TESPİT EDİLEBİLECEK

Parkta kayıp olan çocukların yerini 20 saniye gibi kısa bir sürede tespit eden sistem, ailelerin endişelerini de ortadan kaldıracak. Çocukları kayıp olan aileler parkın belli noktalarında bulunan acil butonuna basarak, güvenliği çağıracak ve kayıp kişinin herhangi bir fotoğrafı alınarak koordinasyon merkezindeki veri tabanında taratılacak. Taratılan fotoğrafı parkın her köşesinde kurulan kameralar hafızasına alarak kayıp kişinin yerini tespit edecek.

'GÜVENLİ ŞEHİR GAZİANTEP İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ'

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni bir dünya kurulduğuna işaret ederek, "Yeni dünyada 'Akıllı Şehirler' en önemli başlık. Şehrin sorunlarını çözmek için teknoloji kullanılıyorsa şehir akıllıdır. Pandemi sürecinde de 'Evde Hayat Var' sloganının içini doldurmak amacıyla kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Şehirdeki gençlerimize yazılım ve donanım hakkında deneyim kazandırmak için Bilişim AŞ.?yi kuruyoruz. Yapay zekalı yüz tanıma sistemine sahip kameralar ve yazılımın donanımın yer aldığı koordinasyon merkezimiz aracılığıyla Güvenli Park sistemimizi oluşturduk. Bir annenin parkta otururken kendini ve ailesini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli Park, hem yerli hem de milli bir proje. Güvenliğimizi tesis etme konusunda çok önemli bir görevi var? dedi.

'SUÇA KARŞI CAYDIRICILIĞI VAR'

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güvenli Park projesinin il genelindeki bütün parklarda olması gerektiğini söyledi. Vali Gül, sistemin suça karşı caydırıcı nitelikte olduğunu ifade ederek, "Bu sistemin klasik anlamda suçluyu bulan ve bunu kaydeden kamera özelliği taşıması gerekiyor. Gaziantep, parklarda bulunan güvenlik kameralarının ötesinde herhangi bir tehdit durumunda alarma geçen ve uyarı veren bir kameralarla örnek bir güvenlik sistemi oluşturdu. Bu güvenlik sisteminin suça karşı bir caydırıcılığı var. Anneler, çocuklar ve dezavantajlı gruplar hangi saatte olursa olsun rahatlıkla gezintiye çıkabilecekler. Umarım bu örnek diğer parklarımıza da yayılır? diye konuştu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, tamamen milli bir yazılıma sahip olan projede yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise böyle projelerin kendisinin hayali olduğunu ifade ederek, güvenlik hizmetini en etkili şekilde yerine getirmek için teknolojik imkanlardan istifade etmek gerektiğinin altını çizdi.

Son dakika haber... Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'teki parklarda 'yapay zekalı' güvenlik önlemi - Son Dakika
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